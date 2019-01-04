Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Antalya Kampı

Beşiktaş'ın Antalya Kampı

1 saat önce

- Beşiktaş'ın Antalya kampı Antrenmandan detaylar ANTALYA - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

- Beşiktaş'ın Antalya kampı
Antrenmandan detaylar ANTALYA - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü. Glorıa Sports Arena'nın antrenman sahasında gerçekleştirilen antrenmana Burak Yılmaz da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:37 Kaynak: AA

Antalya, Beşiktaş, Spor
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