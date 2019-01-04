Beşiktaş'ın Antalya Kampı
1 saat önce
- Beşiktaş'ın Antalya kampı Antrenmandan detaylar ANTALYA - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
- Beşiktaş
'ın Antalya
kampı
Antrenmandan detaylar ANTALYA - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü. Glorıa Sports Arena'nın antrenman sahasında gerçekleştirilen antrenmana Burak Yılmaz
da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:37 Kaynak: AA
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