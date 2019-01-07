Beşiktaş'ın Antalya Kampı

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya
kampında yaptığı idmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek
Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmana, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.
İdman, kanat organizasyonu çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. Yeni transfer Fransız savunma oyuncusu Isimat-Mirin, maçta isabetli pasları ve etkili savunmasıyla göz doldurdu.
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Burak Yılmaz
'a, takımdan ayrı salonda özel program uygulanırken, baldırında ağrı hisseden Caner Erkin
ile Mustafa Pektemek
de salonda çalıştı.
İdman sonunda, Ricardo Quaresma
ile Adriano arasında maçtaki bir pozisyon nedeniyle kısa süreli tartışma yaşandığı görüldü.
Antrenmanda dolu sürprizi
Antrenman öncesinde başlayan yağmur, oyuncular sahaya çıktığında yerini doluya bıraktı. Bir süre sonra yağmur tekrar başlarken, antrenmanın son bölümünde şiddetini artıran dolu, oyunculara zor anlar yaşattı.
Saha beyaza bürünürken, teknik direktör Şenol Güneş
antrenmanı sürdürmeyi tercih etti.