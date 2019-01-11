Beşiktaş'ın Antalya Kampı

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya
kampında yaptığı idmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, Serik ilçesindeki Belek
Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin salonunda yarım saatlik idmanın ardından sahada teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde çalıştı.
Sahada ısınmanın ardından 2'ye 2 hücum ve savunma çalışan siyah-beyazlılar, yedişer kişilik üç ayrı takım halinde yarı sahada çift kale maç oynadı.
Antrenman sonunda Larin, Ljajic ve Güven Yalçın
, özel şut çalışması yaptı.
İdmana katılmayan Burak Yılmaz
ile Caner Erkin
, kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı.
Siyah-beyazlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Beşiktaş, yarın saat 15.00'te Almanya
2. Bundesliga takımlarından Greuther Fürth
ile son hazırlık maçını oynadıktan sonra Antalya'dan ayrılacak. Lucescu
, Şenol Güneş ile görüştü
İdmanın son bölümünü A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu
da saha kenarından izledi.
Lucescu, antrenman bitiminde teknik direktör Şenol Güneş ile sahada bir görüşme yaptı.