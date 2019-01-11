Beşiktaş'ın Antalya Kampı

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya
kampında yaptığı idmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, Serik ilçesi Belek
Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde çalıştı.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından futbolcular, yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenman sonunda Cyle Larin, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup
ve Güven Yalçın
, şut çalışması yaptı.
İdmana katılmayan Burak Yılmaz
ile Caner Erkin
, kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı.
Antrenmanın sonunda bir grup taraftar teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verdi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 15.00'te Almanya
2. Lig takımlarından Greuther Fürth
ile son hazırlık maçını oynadıktan sonra Antalya'dan ayrılacak.