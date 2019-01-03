Beşiktaş'ın Antalya Kampı Başladı
7 dakika önce
Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Gloria Sports Arena'da yaptığı antrenmanla başladı.
Beşiktaş
, devre arası kamp çalışmalarına Antalya
Gloria Sports Arena'da yaptığı antrenmanla başladı.
Yoğun yağış nedeniyle salonda yapılan ve basına kapalı olan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, streching çalışmaları ve bisiklet kondisyon çalışması ile başladı. Çalışma futbolcuların; ayak tenisi, basketbol
ve voleybol
oyunu ile sona erdi. Siyah beyazlılar
, devre arası kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
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Yoğun yağıştan detaylar
Çalışmanın yapıldığı salondan detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:56 Kaynak: DHA
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