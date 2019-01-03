Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Antalya Kampı Başladı

Beşiktaş'ın Antalya Kampı Başladı

7 dakika önce

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Gloria Sports Arena'da yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ın Antalya Kampı Başladı, System.String[]
Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Gloria Sports Arena'da yaptığı antrenmanla başladı.

Yoğun yağış nedeniyle salonda yapılan ve basına kapalı olan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, streching çalışmaları ve bisiklet kondisyon çalışması ile başladı. Çalışma futbolcuların; ayak tenisi, basketbol ve voleybol oyunu ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, devre arası kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yoğun yağıştan detaylar

Çalışmanın yapıldığı salondan detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:56 Kaynak: DHA

Şenol Güneş, Antalya, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş'e Havalimanında Protesto Şoku: Hırsız Burak Teknik Direktör Rıza Çalımbay: Fenerbahçe Küme Düşmez

Beşiktaş, Aşırı Yağış Nedeniyle Antalya'daki İlk İdmanını Sahada Yapamadı Fatih Terim, Transfer Yapılacak Bölgeleri Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 21:03:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Antalya Kampı Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]