Beşiktaş'ın Antalya kampı programı belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Antalya kampı programı belli oldu

6 saat önce

Beşiktaş Futbol Takımı'nın devre arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

Beşiktaş'ın Antalya kampı programı belli oldu, System.String[]

Beşiktaş Futbol Takımı'nın devre arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım 3 Ocak Cuma günü Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek. 10 Ocak'a kadar burada çalışacak Beşiktaş, 2 hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlıların Antalya kampında Gloria Sports Arena'da oynayacağı maçların programı şöyle:

8 Ocak Çarşamba:

17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)

10 Ocak Cuma:

16.30 Beşiktaş-Altınordu

Beşiktaş, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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