Beşiktaş'ın ardından Antalyaspor'dan da Tahkim Kurulu'na tepki

" Tahkim Kurulu'nun hangi gerekçelerle bu farklı kararları aldığı ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyoruz"

"Çok daha sert bir hareket nedeniyle 2 maç ceza alan başka bir kulübün oyuncusunun cezası 1 maça indirilirken, bizim oyuncularımıza aynı iyi niyetin gösterilmemiş olması tam anlamıyla çifte standarttır"

ANTALYA,- Fraport TAV Antalyaspor, Adis Jahovic'in 2 maçlık cezasına yapılan itirazın reddedilip, cezasının onanmasının ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun 2 maç ceza verilen futbolcumuz Adis Jahovic için yaptığımız itirazı reddedip kararı onaması, futbolda adalet terazisinin eşit tutulduğuna olan inancımızı zedelemiştir. Daha önce futbolcularımız Sidney Sam ve Amilton Minervino da kırmızı kart gördü ve 2'şer maç ceza aldı. Doğru olduğuna inandığımız Amilton Minervino'nun cezası için itiraz bile etmedik. Ancak, Sidney Sam gibi Adis Jahovic'te de saha içinde haksız cezalandırılmamızın ardından, hatayı telafi etmesini beklediğimiz Tahkim Kurulu da maalesef kararı onamıştır. Çok daha sert bir hareket nedeniyle 2 maç ceza alan başka bir kulübün oyuncusunun cezası 1 maça indirilirken, bizim oyuncularımıza aynı iyi niyetin gösterilmemiş olması tam anlamıyla çifte standarttır. Tahkim Kurulu'nun hangi gerekçelerle bu farklı kararları aldığı ile ilgili kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu pandemi şartlarında gündemi bu zorunlu açıklamamız ile meşgul ettiğimiz için başta sağlık çalışanlarımızdan özür diler, tüm hastalarımıza acil şifalar dileyerek haklı serzenişimizi kamuoyu ile paylaşırız."