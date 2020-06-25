Beşiktaş'ın Atiba'ya yaptığı teklif ortaya çıktı! - Son Dakika

Beşiktaş'ın Atiba'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!

Siyah-Beyazlı formayı tam 7 sezondur başarıyla giyen, uzun yıllardır hem kalitesi hem de tecrübesiyle Beşiktaş'a büyük emek veren Atiba Hutchinson'ın Kara Kartal'la olan kontratı lig bitiminde tamamlanacak.

Siyah-Beyazlı formayı tam 7 sezondur başarıyla giyen, uzun yıllardır hem kalitesi hem de tecrübesiyle Beşiktaş'a büyük emek veren Atiba Hutchinson'ın Kara Kartal'la olan kontratı lig bitiminde tamamlanacak. Bu sezon 27 maçta görev alıp 4 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan Kanadalı ön libero için yeni bir teklif hazırlayan yönetim, bu önerisini 37 yaşındaki oyuncuya iletti. Beşiktaş'la yaptığı son kontrat, performansa dayalı olan emektar oyuncuya bu kez daha düşük bir garanti ücretli öneride bulunuldu.

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Garanti ücrette büyük düşüş


Kara Kartal'la yaptığı son anlaşmada; 825 bin Euro garanti para ve 500 bin Euro da performans bonusu kazanan Atiba'ya şimdiki önerinin 300 bin Euro garanti ücret ve her 10 maç için de 100'er bin Euro olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın Ocak ayındaki ara dönem kampında kendisini 1 yıl daha futbol oynamak için hazır hissettiğini söyleyen Atiba'nın, gelen son teklifi düşünmek için yönetimden süre istediği ve tarafların bu hafta pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.


Küçülme tedbirleri devrede


Ekonomik küçülme tedbirleri sebebiyle yeni kontratlardaki garanti ücretleri düşük tutan Siyah-Beyazlı idarecilerin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla takımda tutulmasını istediği Atiba'yla 1 yıl daha yola devam etmeyi planladığı belirtildi.


Atiba Hutchinson, Beşiktaş formasıyla 7 sezonda 248 maça çıkıp 17 gol ve 15 asistlik performans sergilemişti. (Fanatik)


Atiba Hutchinson, Kara Kartal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:11 

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Atiba'ya yaptığı teklif ortaya çıktı! - Son Dakika Spor
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