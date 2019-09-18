Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Avrupa macerası Slovakya'da başlıyor!
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Beşiktaş'ın Avrupa macerası Slovakya'da başlıyor!

35 dakika önce

Siyah-beyazlı takımın grubunda Slovan Bratislava'nın yanı sıra Portekiz'in Braga ile İngiltere'nin Wolverhampton ekipleri yer alıyor.

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Siyah-beyazlı takımın grubunda Slovan Bratislava'nın yanı sıra Portekiz'in Braga ile İngiltere'nin Wolverhampton ekipleri yer alıyor.


Süper Lig'de sezona kötü başlayan ve geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Slovan Bratislava karşısından galibiyetle ayrılarak


Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmaya çalışacak.


Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.


Siyah-beyazlı takımda sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Enzo Roco son antrenmana katılmadı. Sakatlıkları geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ise son antrenmanda takımla çalıştı.


Geçen sezon gruptan çıkamamıştı


Beşiktaş, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında kötü bir performans ortaya koymuştu.


Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon üç eleme turu oynadıktan sonra yükseldiği grupta Sarpsborg, Malmö ve Genk ile karşılaştı.


Beşiktaş, grubu üçüncü sırada bitirerek organizasyona veda etti.

Bratislava, İngiltere, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:45 
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