Beşiktaş'ın Avustruya kamp kadrosu belli oldu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci kamp çalışmasını 4 Ağustos'a kadar Avusturya
'da sürdürecek olan Beşiktaş
'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı kafile bugün 12.00'de Avusturya'ya uçacak.
Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul
etabını tamamlayan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışması için bugün Avusturya'ya uçuyor. 4 Ağustos tarihine kadar Avusturya'nın Saalfelden kasabasında hazırlıklarını sürdürecek olan siyah-beyazlı kafile, buradaki ilk idmanını ise bu akşam TSİ 19.30'da yapacak.
Beşiktaş'ın Avusturya kampında ise şu isimler yer alıyor:
" Loris Karius
, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül
, Kerem Kalafat, Domagoj Vida
, Alpay Çelebi
, Enzo Roco
, Nicolas Mirin, Gary Medel
, Caner Erkin
, Rıdvan Yılmaz
, Oğuzhan Özyakup
, Atiba Hutchinson
, Necip Uysal
, Kartal
Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz
, Erdem Seçgin, Adem Ljajic
, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma
, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar
, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz
, Güven Yalçın
, Umut Nayir."
Kartal 4 hazırlık maçı yapacak
Beşiktaş, Avusturya kampında ise 4 hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi ikinci kamp çalışmalarında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:
27 Temmuz Cumartesi
18.00 Beşiktaş - CD Eibar
(Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
19.00 Beşiktaş - Apollon
Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
19.00 Beşiktaş - Udinese
Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
18.00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium) - İSTANBUL