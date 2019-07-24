Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Avustruya kamp kadrosu belli oldu
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ın Avustruya kamp kadrosu belli oldu

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci kamp çalışmasını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da sürdürecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın Avustruya kamp kadrosu belli oldu, System.String[]
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci kamp çalışmasını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da sürdürecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı kafile bugün 12.00'de Avusturya'ya uçacak.

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışması için bugün Avusturya'ya uçuyor. 4 Ağustos tarihine kadar Avusturya'nın Saalfelden kasabasında hazırlıklarını sürdürecek olan siyah-beyazlı kafile, buradaki ilk idmanını ise bu akşam TSİ 19.30'da yapacak.

Beşiktaş'ın Avusturya kampında ise şu isimler yer alıyor:

" Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir."

Kartal 4 hazırlık maçı yapacak

Beşiktaş, Avusturya kampında ise 4 hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi ikinci kamp çalışmalarında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:

27 Temmuz Cumartesi

18.00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19.00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19.00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18.00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium) - İSTANBUL
Avusturya, İstanbul, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 17 uçak, sahipleri almazsa hurdaya çıkarılacak Metro İstanbul: İstasyonlardaki hava kalitesi, vatandaşların huzur ve güvenle kullanacakları bir değerde Osmanlı torunu Boris Johnson'ın dedesinin de kaldığı İstanbul Boğazı'ndaki yalı, rekor fiyata satışa çıkarıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Suriyeli eylemi" iddiasına yanıt: Kimseye bir şey yaptırmayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:40:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Avustruya kamp kadrosu belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]