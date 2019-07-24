Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu
1 saat önce
Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:03 Kaynak: AA
'ın Avusturya
kampı kadrosu belli oldu.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Abdullah Avcı
, bugün Avusturya'ya gidecek siyah-beyazlı takımın kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti: Loris Karius
, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül
, Kerem Kalafat, Domagoj Vida
, Alpay Çelebi
, Enzo Roco
, Nicolas Mirin, Gary Medel
, Caner Erkin
, Rıdvan Yılmaz
, Oğuzhan Özyakup
, Atiba Hutchinson
, Necip Uysal
, Kartal
Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz
, Erdem Seçgin, Adem Ljajic
, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma
, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar
, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz
, Güven Yalçın
, Umut Nayir.
Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek siyah-beyazlı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.
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