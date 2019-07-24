Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

1 saat önce

Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu, System.String[]
Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Abdullah Avcı, bugün Avusturya'ya gidecek siyah-beyazlı takımın kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz,
Güven Yalçın, Umut Nayir.
Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek siyah-beyazlı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.
Abdullah Avcı, Avusturya, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:03 Kaynak: AA
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