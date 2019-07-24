Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

Beşiktaş
, yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda 2'nci etap kamp çalışmalarını, 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Avusturya
'nın Salzburg
şehrinde gerçekleştirecek. Bugün saat 12.00'de Sabiha Gökçen
Havalimanı'ndan özel bir uçakla Avusturya'ya gidecek olan siyah-beyazlı ekip, Avusturya'daki ilk antrenmanını TSİ 19.30'da gerçekleştirecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı
, siyah beyazlı takımın Avusturya kampı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti: Loris Karius
, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül
, Kerem Kalafat, Domagoj Vida
, Alpay Çelebi
, Enzo Roco
, Nicolas Mirin, Gary Medel
, Caner Erkin
, Rıdvan Yılmaz
, Oğuzhan Özyakup
, Atiba Hutchinson
, Necip Uysal
, Kartal
Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz
, Erdem Seçgin, Adem Ljajic
, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma
, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar
, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz
, Güven Yalçın
, Umut Nayir
Öte yandan Beşiktaş Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş'ın oynayacağı hazırlık maçlarının takvimi de şöyle:
27 Temmuz Cumartesi
18: 00 Beşiktaş - CD Eibar
(Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
19: 00 Beşiktaş - Apollon
Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
19: 00 Beşiktaş - Udinese
Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
18: 00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)