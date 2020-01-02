Beşiktaş'ın Belek kamp kadrosu belli oldu! Dorukhan sürprizi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Belek kamp kadrosu belli oldu! Dorukhan sürprizi... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ın Belek kamp kadrosu belli oldu! Dorukhan sürprizi...

6 saat önce

Devre arası hazırlıkları için yarın Antalya'ya gidecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Belek kamp kadrosu belli oldu! Dorukhan sürprizi..., System.String[]

Devre arası hazırlıkları için yarın Antalya'ya gidecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.


3-10 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te hazırlıklarını gerçekleştirecek olan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Abdullah Avcı, saha çalışmalarına başlayan Dorukhan Toköz'ü de kadroya dahil etti.


Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu şu şekilde:


"Karius, Utku, Ersin, Doğukan, Roco, Ruiz, Douglas, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Vida, Rebocho, Necip, Oğuzhan, Atiba, Elneny, Dorukhan, Boyd, N'Koudou, Ljajic, Lens, Diaby, Umut Nayir, Güven, Burak Yılmaz, Emre, Ahmet, İlkay, Rıdvan, Kerem, Mertcan, Kartal."


Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:40 
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