Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Bolu'da Kiraladığı Otelin Tadilat Çalışmaları Başladı

Beşiktaş'ın Bolu'da Kiraladığı Otelin Tadilat Çalışmaları Başladı

46 dakika önce

Beşiktaş Kulübünün futbol takımının yaz kamplarını gerçekleştirmesi amacıyla Bolu'da kiraladığı Gerede Esentepe Oteli'nin tadilat çalışmaları başladı.

Beşiktaş'ın Bolu'da Kiraladığı Otelin Tadilat Çalışmaları Başladı, System.String[]
Beşiktaş Kulübünün futbol takımının yaz kamplarını gerçekleştirmesi amacıyla Bolu'da kiraladığı Gerede Esentepe Oteli'nin tadilat çalışmaları başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın yaz kamplarını gerçekleştireceği Gerede Esentepe Oteli'nin tadilat çalışmaları, Başkanımız Fikret Orman'ın katıldığı törenle başladı." ifadeleri yer aldı.

Törene, Beşiktaşlı yöneticiler Deniz Atalay ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar da katıldı.

Temmuz ayında hizmete hazır hale gelmesi planlanan Gerede Esentepe Oteli'nde futbol takımının yaz kamplarını gerçekleştireceği belirtildi.

Öte yandan Başkan Orman, tören öncesinde 17 yıldır Beşiktaş futbol takımının maç sonuçlarını defterine not eden ve en büyük hayali kendisi ile tanışmak olan siyah-beyazlı takımın bir taraftarı olan İsmail Öztürk ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:33 Kaynak: AA

Gerede, Futbol, Bolu, Beşiktaş, Spor
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