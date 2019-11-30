Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon lira olarak açıklandı
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon lira olarak açıklandı - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon lira olarak açıklandı

7 saat önce

Beşiktaş'ın borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 lira olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon lira olarak açıklandı, System.String[]

Beşiktaş'ın borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 lira olduğu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2019 yılı 3. olağan toplantısında denetim kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Toplam borcun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 lira olduğunu açıklayan Tuncel, bunun 598 milyon 972 bin 426 lirasının dernek ve derneğe bağlı şirketlere, 2 milyar 160 milyon 213 bin 451 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ta 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurulda borç miktarı 2 milyar 423 milyon 706 bin lira olarak duyurulmuştu.

Vodafone Park, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Slovan Bratislava'nın golcüsü Andraz Sporar'ı gözüne kestirdi
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı Aleksandar Prijovic, Beşiktaş'a önerildi! Vefat eden taraftarın motosikleti Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 19:29:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon lira olarak açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]