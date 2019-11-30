Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon TL
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Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon TL

6 saat önce

Beşiktaş'ın 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda okunan Denetim Kurulu raporuna görüne borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon TL, System.String[]

Beşiktaş'ın 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda okunan Denetim Kurulu raporuna görüne borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ta 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park'ta gerçekleşiyor. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel'in okuduğu rapora göre kulübün borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin TL olduğu belirtildi. Kulübün mevcut ve alacaklarının ise 285 milyon 674 bin TL olduğu açıklandı.

Borçların 598 milyon 972 bin 426 TL'sinin BJK Dernek ve Derneğe Bağlı Şirketlere ait olduğu, 2 milyar 160 milyon 213 bin TL'nin ise BJK Futbol Yatırım AŞ'nin olduğu ifade edildi.

(Güven Mert Ercan-Bora Akyol- Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Vodafone Park, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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