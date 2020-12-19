Beşiktaş'ın borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL
19.12.2020 12:47
- Beşiktaş'ın borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Denetim Kurulu Raporu'nu açıkladı.
- Beşiktaş'ın borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL
İSTANBUL - Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Denetim Kurulu Raporu'nu açıkladı. Rapora göre siyah-beyazlıların borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL.
Beşiktaş'ın online olarak gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali tabloları açıkladı. Açıklanan rakama göre siyah-beyazlı kulübün toplam 3 milyar 376 milyon 82 bin TL. Siyah-beyazlıların alacağı ise 290 milyon 769 bin TL. Yaşanan pandemi döneminde siyah-beyazlıların 9 ayda 91 milyon 286 bin TL zarar ettiği açıklanırken, son 3 aydaki zarar ise 40 milyon TL olarak belirlendi. Beşiktaş'ın toplam temlikleri ise 5 milyar 406 milyon 223 bin TL.
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