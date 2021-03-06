Beşiktaş'ın borcu 3 milyar 570 milyon 822 bin TL

Beşiktaş Kulübü'nün borcu açıklandı. Divan kurulu toplantısında yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekibin toplam borcu 3 milyar 570 milyon 822 bin TL.

Beşiktaşta gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün güncel borcu da açıklandı. Denetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada kulübün toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olarak açıklanırken, alacağın ise 298 milyon 820 bin TL olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların toplam borç-alacak farkı ise 3 milyar 272 milyon 2 bin TL olarak ortaya çıktı. - İSTANBUL