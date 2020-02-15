Beşiktaş'ın borcu 3 milyara dayandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın borcu 3 milyara dayandı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü 2020 yılı birinci olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştiriliyor.

Beşiktaş'ın borcu 3 milyara dayandı, System.String[]

Toplam borç 2.961.902.493 Türk Lirası

Ali DANAŞ -

Beşiktaş Kulübü 2020 yılı birinci olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştiriliyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı, Divan faaliyetlerinin anlatılmasıyla devam etti.

25-50 ve 75. yılını dolduran üyelere, plaket verilmesinin ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlıların toplam borcunu açıkladı. Denetleme Kurulu raporlarına göre Beşiktaş'ın toplam borcu 31 Aralık 2019 itibariyle 2.961.902.493 (iki milyar dokuz yüz altmış bir milyon dokuz yüz iki bin lira)Türk Lirası.

Siyah beyazlıların 30 Kasım'da yapılan son Divan Kurulu toplantısında açıklanan borcu 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 Türk Lirası iken, borcun 1 ayda 202 milyon Türk Lirası arttığı görüldü.

Divan Kurulu toplantısı Genel Sekreter Mesut Urgancılar'ın konuşmasıyla devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Divan Kurulu toplantısı genel detay


Beşiktaş Spor Kulübü, Vodafone Park, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:28 Kaynak: DHA
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