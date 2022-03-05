Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira - Son Dakika
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Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira

05.03.2022 11:40

Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin 94 lira olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin 94 lira olduğu açıklandı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

31 Aralık 2021 itibarıyla toplam borcun 423 milyon 254 bin 721 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı kulübün, kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı.

Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira
Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira
Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira
Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira
Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira
Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira
Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira
Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira

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Olağan Divan Kurulu, Vodafone Park, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon lira - Son Dakika


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