Beşiktaş'ın Borcu Açıklandı
51 dakika önce
Toplam borç 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 Türk LirasıAli DANAŞ - İSTANBUL / DHABeşiktaş'ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştiriliyor.
Toplam borç 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 Türk Lirası
Ali DANAŞ - İSTANBUL/ DHA Beşiktaş
'ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park
Stadı'nda gerçekleştiriliyor.
Konuşma süresinin düşürülmesi önergesinin verilmesiyle üyeler arasında yaşanan tartışmalarla başlayan toplantı, Divan Kurulu faaliyetlerinin açıklanmasıyla devam etti. Daha sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Üyesi Suat Anıl siyah beyazlıların borç durumunu açıkladı.
Denetleme Kurulu raporuna göre Beşiktaş'ın toplam borcu 2018 yıl sonu itibariyle 2.314.695.709 Türk Lirası olarak gerçekleşti.
Divan Kurulu, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman
'ın konuşması ile devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:23 Kaynak: DHA
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