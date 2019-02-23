Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Borcu Açıklandı

Beşiktaş'ın Borcu Açıklandı

51 dakika önce

Toplam borç 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 Türk LirasıAli DANAŞ - İSTANBUL / DHABeşiktaş'ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştiriliyor.

Beşiktaş'ın Borcu Açıklandı, System.String[]
Toplam borç 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 Türk Lirası

Ali DANAŞ - İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş'ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştiriliyor.

Konuşma süresinin düşürülmesi önergesinin verilmesiyle üyeler arasında yaşanan tartışmalarla başlayan toplantı, Divan Kurulu faaliyetlerinin açıklanmasıyla devam etti. Daha sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Üyesi Suat Anıl siyah beyazlıların borç durumunu açıkladı.

Denetleme Kurulu raporuna göre Beşiktaş'ın toplam borcu 2018 yıl sonu itibariyle 2.314.695.709 Türk Lirası olarak gerçekleşti.

Divan Kurulu, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın konuşması ile devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:23 Kaynak: DHA

Vodafone Park, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Borcunu 2,3 Milyar TL Olarak Açıkladı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Biz Kimseden Para Dilenmedik

Göztepeli Taraftarlar, Trabzonspor Yenilgisi Sonrası İsyan Bayrağını Açtı Fenerbahçeli Nabil Dirar'ın Akrabası, Fenerbahçe Antrenmanına Katıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 13:14:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Borcu Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]