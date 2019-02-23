Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Borcu Açıklandı

Beşiktaş'ın Borcu Açıklandı

27 dakika önce

Beşiktaş Kulübünün borcunun 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 lira olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübünün borcunun 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 lira olduğu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısında sunum yapan denetim kurulu üyesi Suat Anıl, kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 lira olduğu bildirdi.

Suat Anıl, borcun 1 milyar 666 milyon 651 bin 222 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, 648 milyon 44 bin 487 liralık kısmının ise derneğe ait olduğunu belirtti.

Anıl, hazırladıkları raporda kulüp derneği için 31 Aralık 2018, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ için de 30 Kasım 2018 tarihlerini baz aldıklarını kaydetti.

Suat Anıl, siyah-beyazlı kulübün toplam alacaklarının ise 234 milyon 899 bin 833 lira olduğunu aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:42 Kaynak: AA

Beşiktaş Futbol Yatırımları, Vodafone Park, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli Nabil Dirar'ın Akrabası, Fenerbahçe Antrenmanına Katıldı Beşiktaş, Borcunu 2,3 Milyar TL Olarak Açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Biz Kimseden Para Dilenmedik Göztepeli Taraftarlar, Trabzonspor Yenilgisi Sonrası İsyan Bayrağını Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 13:09:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Borcu Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]