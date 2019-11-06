Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Braga maçı kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ın Braga maçı kadrosu belli oldu

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında yarın deplasmanda Braga ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ın Braga maçı kadrosu belli oldu, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında yarın deplasmanda Braga ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ın Braga maçı kadrosu belli oldu. Bugün saat 11: 30'da özel uçakla Porto'ya oradan da karayolu ile Braga'ya gidecek olan siyah-beyazlı ekipte, teknik direktör Abdullah Avcı, Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül'ü maç kadrosuna dahil etmedi.

Siyah-beyazlı ekibin 17 kişilik maç kadrosu şu şekilde:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Caner Erkin.


- Beyazlılar
Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:45 Kaynak: DHA
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