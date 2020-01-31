Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu belli oldu

6 saat önce

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu belli oldu, System.String[]

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 21 kişilik kadro şöyle:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Mertcan Açıkgöz, Almos Kaan Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

Çaykur Rizespor, Abdoulay Diaby, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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