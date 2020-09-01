Beşiktaş'ın da istediği Nikola Kalinic için Fenerbahçe devrede!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Hırvat golcü Nikola Kalinic'in transferi için girişimlere başladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Hırvat golcü Nikola Kalinic'in transferi için girişimlere başladı. İspanya'nın Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın istediği Nikola Kalinic'in transferi için Atletico Madrid'in kapısını çaldı. ATLETICO SICAK BAKIYOR Bonservisi Atletico'da bulunan Kalinic'in İspanyol ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor ancak golcü futbolcu, takımda kalmak istemediğini yönetime iletti. Atletico Madrid de Kalinic ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'nın casusluk suçlamasına yanıt: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz

ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor

Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp

Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar

ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor

Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır

Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım

Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı

30 Ağustos kutlamalarında yaralı rolünde yerde yatan oyuncunun boynuna sarılan köpek, herkesi gülümsetti

Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı