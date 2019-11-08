Beşiktaş'ın Denizlispor hazırlıkları Portekiz'de başladı!

Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Grip nedeniyle Braga'ya gidemeyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın yokluğunda, takımı yardımcıları çalıştırdı.



Dünkü maçta oynayan futbolcular, idmanı rejenarasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile idman devam etti. Şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.



Beşiktaş, bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul'a dönecek. Siyah-beyazlılar, Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.



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