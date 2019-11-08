Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Denizlispor hazırlıkları Portekiz'de başladı!
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Denizlispor hazırlıkları Portekiz'de başladı!

Beşiktaş'ın Denizlispor hazırlıkları Portekiz'de başladı!

7 saat önce

Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Beşiktaş'ın Denizlispor hazırlıkları Portekiz'de başladı!, System.String[]

Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Grip nedeniyle Braga'ya gidemeyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın yokluğunda, takımı yardımcıları çalıştırdı.


Dünkü maçta oynayan futbolcular, idmanı rejenarasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile idman devam etti. Şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.


Beşiktaş, bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul'a dönecek. Siyah-beyazlılar, Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.


Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Recep Uçar, 3-1 kaybettikleri Braga maçı sonrası açıklamalarda bulundu...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Abdullah Avcı, Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:00 
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