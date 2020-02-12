Beşiktaş'ın deplasman maçlarında kulüp avukatları taraftarlara eşlik edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın deplasman maçlarında kulüp avukatları taraftarlara eşlik edecek - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ın deplasman maçlarında kulüp avukatları taraftarlara eşlik edecek

7 saat önce

Beşiktaş, futbol takımının deplasmanda oynayacağı maçları tribünden izleyecek taraftarlar için kulüp avukatlarının görev yapacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın deplasman maçlarında kulüp avukatları taraftarlara eşlik edecek, System.String[]

Beşiktaş, futbol takımının deplasmanda oynayacağı maçları tribünden izleyecek taraftarlar için kulüp avukatlarının görev yapacağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın deplasmanda oynayacağı maçlarda, deplasman tribününde yer alacak taraftarlarımızın huzur içerisinde; stadyuma giriş yapmaları, müsabakayı izlemeleri ve stadyumdan ayrılmalarını sağlamak üzere kulübümüzün avukatları görev yapacaktır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Beşiktaş, Futbol, Huzur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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