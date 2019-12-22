Beşiktaş'ın derbi maçı notları - Son Dakika
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Beşiktaş'ın derbi maçı notları

6 saat önce

Avcı'dan tek değişiklikLjajic kulübeyeRuiz ve N'Koudou kadrodaCaner Erkin'e tepki5 isim sarı kart sınırındaOlgucan KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş derbi maçta deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu.

Beşiktaş'ın derbi maçı notları, System.String[]

Avcı'dan tek değişiklik

Ljajic kulübeye

Ruiz ve N'Koudou kadroda

Caner Erkin'e tepki

5 isim sarı kart sınırında

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş derbi maçta deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Ülker Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarın Ongu üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının ilk 11'inde geçtiğimiz hafta iç sahada kaybedilen BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Avcı, Sırp 10 numara Adem Ljajic'in yerine Jeremain Lens'i ilk 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Karius'a emanet eden Abdullah Avcı, savunma hattını Gökhan, Vida, Roco ve Rebocho'dan oluşturdu. Orta sahadaki ikilisini uzun süredir bozmayan Avcı, bu maçta da Atiba ve Elneny'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam hücum hattının sağında Lens'e, 10 numarada Diaby'e, sol açıkta ise Caner Erkin'in görevlendirdi. Avcı'nın gol yollarınki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki 11'i şöyle: "Karius- Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Burak."

LJAJİC KULÜBÜYE

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında Adem Ljajic'i kulübeye çekti. Bu sezon gösterdiği etkisiz performansla tepki çeken Adem Ljajic, derbi maçta yedek soyundu. Ljajic'in yerine Jeremain Lens, 11'deki yerini aldı.

RUİZ VE N'KOUDOU KADRODA

Siyah-beyazlı ekipte uzun süredir sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrılan kalan Victor Ruiz ve Kevin N'Koudou Fenerbahçe maçının kadrosunda yer aldı. Sakatlıklarını atlatan iki isim takımla çalışmalara başlamalarının ardından debi maçın kadrosuna dahil edildi.

CANER ERKİN'E TEPKİ

Fenerbahçe taraftarları maç öncesinde Caner Erkin, aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu. Derbi maç öncesince iki takım oyuncuları ısınma hareketlerini gerçekleştirmek için yeşil zemine çıkmasının ardından Caner Erkin, uzun süre tepkilere maruz kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, bir dönem Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu aleyhinde uzun süre tempo tuttular.

5 İSİM SARI KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Fenerbahçe derbisi öncesinde 5 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Jeremain Lens ile kulübede yer alan Victor Ruiz ve Necip Uysal mücadelede sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında takımını yalnız bırakacak.


Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:04 Kaynak: DHA
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