Beşiktaş'ın devre arası kampı Antalya'da başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın devre arası kampı Antalya'da başladı

6 saat önce

Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gelen Beşiktaş, ilk antrenmanını yaptı.

Beşiktaş'ın devre arası kampı Antalya'da başladı, System.String[]

Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gelen Beşiktaş, ilk antrenmanını yaptı.

Siyah-beyazlıların, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasındaki basına açık antrenmanı, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı fotoğraf çekiminin ardından, Abdullah Avcı, saha ortasında oyuncuları ile bir süre konuştu.

Beşiktaş'ın, kamptaki ilk antrenmanında sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enzo Roco ve Douglas koşu yaptı. Bu üç futbolcu idmanın ilk yarım saatlik bölümünün ardından salonda çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmana sonradan katılan Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı koştu.

Siyah-beyazlı takımda izinli olan futbolculardan Domagoj Vida'nın bu akşam, Loris Karius'un ise yarın kampa katılacağı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ da siyah-beyazlı takımın Antalya kampındaki ilk antrenmanını saha kenarından takip etti.

Abdullah Avcı'dan uyarılar

Koşu ve pas çalışması ile başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ile sürdü. İdman, yarı sahada pasa dayalı minyatür kale çalışması ile sona erdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanı zaman zaman durdurarak, oyuncularını daha hızlı paslaşmaları ve kendilerine alan açmaları konusunda uyardı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:28 Kaynak: AA
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