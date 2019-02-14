Beşiktaşlı Quaresma, Yeni Malatyaspor Maçının Kadrosuna Girdi

Beşiktaş'ın yarın E.Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın saat 20.30'da Yeni Malatya Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, E.Y. Malatyaspor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti.

Şenol Güneş'in kadroya dahil ettiği isimler şöyle:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Ricardo Quaresma, Shinji Kagawa, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz."