Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlı Quaresma, Yeni Malatyaspor Maçının Kadrosuna Girdi

Beşiktaşlı Quaresma, Yeni Malatyaspor Maçının Kadrosuna Girdi

1 saat önce

Beşiktaş'taki durumu yılan hikayesine dönen Ricardo Quaresma, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanacak maçın kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın yarın E.Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın saat 20.30'da Yeni Malatya Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, E.Y. Malatyaspor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti.

Şenol Güneş'in kadroya dahil ettiği isimler şöyle:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Ricardo Quaresma, Shinji Kagawa, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:09 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor
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