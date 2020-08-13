Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 6. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 6. yıl dönümünde anıldı

Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 6. yıl dönümünde anıldı.

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 6. yıl dönümünde anıldı, System.String[]

Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 6. yıl dönümünde anıldı.

Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan ve Umut Şenol, Beşiktaş'ın eski futbolcuları Tayfur Havutcu, Ulvi Güveneroğlu, kongre üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Anma töreninde konuşan Ahmet Nur Çebi, Seba'nın Türk sporu için önemine değinerek, "Ölümünden dolayı maalesef çok üzgünüm. Biraz daha yaşasaydı ona daha ihtiyacımız olacaktı. Hayırla yad etmek için burada bulunuyoruz, mekanı cennet olsun. Bugün içinde bulunduğumuz durumda kişiliğinin ve tavrının, vizyonunun, yönetim tarzının ne kadar önemli olduğunu, onurla ve gururla büyük Beşiktaş'ı idare ettiğini ve ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayan bir Beşiktaş'ı yıllarca idare ettiğini ve teslim ettiğini şimdi daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Seba'nın kulübün onursal başkanı olmasının da mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Çebi, "Bizim için de 'mekanı cennet olsun' demekten başka bir şey kalmıyor ama bütün Beşiktaşlıların önemsemesi gereken vizyonu, özellikle Türk sporuna verdiği değerleri devam ettirmek için ne gibi mücadeleler vereceğiz; bu saatten sonra bunu düşünmekten başka çaremiz yok." diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi'nin konuşmasının ardından Seba'nın kabri başında dualar okundu.

Çebi, tören sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise "Süleyman Seba bizim çok değerli, Türk sporu için değerli, iyi bir spor yöneticisi; ahlaklı bir insan. Beşiktaş'ımız için bir şanstı, gönlümüzde yaşıyor. Tarzı ve tutumu vardı. Özellikle dürüstlüğü açısından, basiretli davranması, Beşiktaş'ın bir kuruşunu dahi önemsemesi, rakiplerine saygı duyması... Bugün yaşadığımız olaylara baktığımızda, bunların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Günümüzde dağılmış futbol ekonomisinin de Seba'nın değerini ortaya çıkardığını anlatan Çebi, "O günlerde Süleyman Seba'nın doğru ve düzgün hareket ettiğini bugün daha iyi görüyoruz. Onun değerleriyle, kafa yapısıyla kulübü içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan çıkarmak istiyoruz. Fikirleri bize yol haritası oluyor. İyi ki Beşiktaş'ımıza başkanlık yapmış." diyerek sözlerini tamamladı.

Çebi ve yöneticiler, Seba'yı anma töreni sonrası Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabrini de ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Feriköy Mezarlığı, Süleyman Seba, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:23

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 6. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika Spor

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