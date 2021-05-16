Beşiktaş'ın en anlamlı şampiyonluğu - Son Dakika

Beşiktaş'ın en anlamlı şampiyonluğu

16.05.2021 12:07
Beşiktaş'ın en anlamlı şampiyonluğu, System.String[]

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, altyapısından yetişip hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, altyapısından yetişip hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu. Sıkıntılı başlayan ve birçok sorunla devam eden sezon, mutluluk gözyaşlarıyla bitti.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta uzun yıllar unutulmayacak bir zafer elde edildi. Sezona oldukça sıkıntılı başlayan ve birçok transferini sezon başına yetiştiremeyen siyah-beyazlılar, ilk 5 hafta sonunda topladığı 4 puanla 13. sırada yer alıyordu. Ghezzal, Rosier, Josef de Souza ve Aboubakar'ın takıma dahil olmasıyla iyi bir çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, 40 maçta topladığı 84 puanla ligi zirvede tamamladı ve 16. şampiyonluğuna imza attı.

40 maçın 37'sinde gol attı

Galatasaray'ın önünde ligi averajla zirvede tamamlayan Beşiktaş'ta bu sezon şampiyonluğu getiren istatistiklerden birisi de takımın gol yollarındaki etkili görüntüsü oldu. Beşiktaş bu sezon yalnızca 3 maçta gol atamadı. 4. haftada iç sahada Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, 32. haftada da Kasımpaşa deplasmanında aynı sonuçla kaybetmişti. Beşiktaş 36. haftada da Sivas spor ile deplasmanda golsüz berabere kalmıştı. Bu 3 maçta skor üretemeyen Sergen Yalçın'ın ekibi, kalan 37 maçta ise rakip fileleri 89 kez havalandırmayı başardı.

Yalnızca Montero gol katkısı yapamadı

Beşiktaş'ta bu sezon kadrodaki isimlerden yalnızca Montero gol katkısı yapamadı. Bu sezon süre alan isimlerden Montero'nun gol ya da asisti olmazken, kalan futbolcuların tamamı takımına gol ya da asist katkısı verdi. Valentin Rosier kariyerindeki ilk gol sevincini Beşiktaş forması altında yaşarken, Fabrice N'Sakala da 5 yıllık Süper Lig deneyiminde ilk golünü Beşiktaş'ta atmayı başardı.

Ghezzal farkını ortaya koydu

Beşiktaş'ta sezon içinde birçok oyuncu kendi bölgesinde ligin en iyi performanslarını ortaya koyarken, Rachid Ghezzal sezonun en iyi isimlerinin başında geldi. Transferin son gününde evrakları motosikletle yetiştirilen Cezayirli futbolcu, ligde attığı 8 gol ve yaptığı 17 asistle 25 gole direkt etki etti ve aynı zamanda asist kralı oldu. Göztepe deplasmanında kazanılan penaltı atışında takımını öne geçiren ve maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan Ghezzal, kutlamalarda motosiklet kullanır gibi poz vererek fotoğraf çektirdi.

Sergen Yalçın tarihe geçti

Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah-beyazlı forma altında birçok başarıya imza atarak şampiyonluklar yaşayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekipte teknik direktör olarak da ligi zirvede tamamladı ve tarihe geçti. Bir takımın altyapısından yetişip futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan tek isim olan Yalçın, Beşiktaş'a geldiği günden bu yana oynattığı futbolla da spor kamuoyunun takdirini kazandı. Lige sancılı başlayan ve transferleri yetişmeyen siyah-beyazlı ekip, sezon içinde de birçok sakatlık problemi yaşamış ve neredeyse hiçbir karşılaşmaya tam kadro olarak çıkamamıştı. Yaşanan problemler, dün akşam oynanan Göztepe maçının bitiş düdüğüyle birlikte mutluluk gözyaşlarına döndü.

Kasa dolacak

Gelen şampiyonluk sonrasında Beşiktaş'ın da kasası dolacak. Ligi zirvede bitiren siyah-beyazlıların kasasına 230 milyon TL girecek. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt kalınması halinde 20 milyon Euro (205 milyon TL) elde edecek olan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi yayın gelirlerinden de kasasına önemli bir meblağ koyacak. - İSTANBUL

Beşiktaş'ın en anlamlı şampiyonluğu
Beşiktaş'ın en anlamlı şampiyonluğu
Beşiktaş'ın en anlamlı şampiyonluğu
Beşiktaş'ın en anlamlı şampiyonluğu
Beşiktaş'ın en anlamlı şampiyonluğu

Spor Toto Süper Lig, Sergen Yalçın, Şampiyon, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın en anlamlı şampiyonluğu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı "Kulübün biletiyle tatile gidiyor" diyen Başkan'a, Terim'den olay yanıt: Bodrum'a tatile gidiyorum, belki ABD yaparım Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı

Son Dakika Haberleri
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:56 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:49 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
10:32 Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu
10:27 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı
10:21 Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları
Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı! Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!         
12:59
Sırası geldiği halde aşı yaptırmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, hafta içi 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek Sırası geldiği halde aşı yaptırmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, hafta içi 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek         
11:58
Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak         
11:23
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor         
10:57
Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları         
10:21
Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı         
05:06
Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı         
23:54
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu         
18:15
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı         
15:59
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı! Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!         
10:57
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 13:34:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ın en anlamlı şampiyonluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement