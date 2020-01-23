Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, TRT Spor'da önemli açıklamalarda bulundu..



İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;



Başkan seçildikten sonra Ahmet Nur Çebi'yi aradım ama açmadı, sempatik bir mesaj attım, cevap vermedi. Bu dakikadan sonra bir araya gelmem.



BIRAKMAMIN NEDENİ...



Beşiktaş'a geldiğimde stat yok, ortada takım yok, sponsorluklar yoktu. Gelirler temlikteydi. Gelirlerin temlikte olması yeni bir şey gibi aktarılıyor. Zaten bütün her şey temlik edilerek devam edildi. Benim bırakma sebebim de ekonomik durum değil. Bırakmanın asıl nedeni 'Paralar nerede?' mevzusu."



