Beşiktaş'ın eski belediye başkanı Hazinedar CHP'den istifa etti
5 dakika önce
İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:50
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