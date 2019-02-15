Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın eski belediye başkanı Hazinedar CHP'den istifa etti

Beşiktaş'ın eski belediye başkanı Hazinedar CHP'den istifa etti

5 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

Beşiktaş'ın eski belediye başkanı Hazinedar CHP'den istifa etti, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:50 

Ekonomi
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