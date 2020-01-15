Beşiktaş'ın eski futbolcusu Halilagic: "Şenol Güneş'e hak ettiği değer verilmiyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın eski futbolcusu Halilagic: 'Şenol Güneş'e hak ettiği değer verilmiyor' - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Halilagic: "Şenol Güneş'e hak ettiği değer verilmiyor"

11 dakika önce

Halilagic, "Garib" adını verdiği beşinci şiir kitabının tanıtımı için geldiği ülkesi Sırbistan'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Halilagic:

Halilagic, "Garib" adını verdiği beşinci şiir kitabının tanıtımı için geldiği ülkesi Sırbistan'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.


Eski kulübü Beşiktaş'ın son dönemde özellikle idari yapısında çok sayıda sarsıntı yaşandığını anlatan Halilagic, "Tüm bu yaşananlar, sezon başında maç sonuçlarına da yansıdı. Başkan değişti. Abdullah Avcı'nın takıma alışması için zaman gerekti. Tabii sadece Beşiktaş'ı değil, tüm Türk takımlarını etkileyen mali kriz de bunlara eklendi." diye konuştu.


Halilagic, Türk takımlarının dünyaca ünlü isimleri kadrolarına katabilecek maddi imkanlara artık sahip olmadığını vurguladı.


"Şenol Güneş'e hak ettiği değer verilmiyor"


Türkiye'nin EURO 2020'ye katılma hakkı kazanmasına değinen Halilagic, "Bundaki en büyük pay sahibi kesinlikle Şenol Güneş'tir. Bana göre Türk futbolunda Şenol Güneş'e hak ettiği değer verilmiyor. Sürekli olarak Fatih Terim'in gölgesinde bırakılıyor." ifadelerini kullandı.


Halilagic, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta muazzam işler yaptığını ve dört sezonda iki şampiyonluk kazandığını belirterek, "Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de dikkat çeken sonuçlar alıp rekorlara imza attı. Sonunda insanların aklı başına geldi ve A Milli Takım'ı ona emanet ettiler." şeklinde konuştu.


Türkiye'nin hala üst düzey bir futbolu olmadığını ancak takım içindeki atmosferin üst düzeyde olduğunu söyleyen Halilagic, "Bu konuda Şenol Güneş'in üzerine kimse yok. Oyunculara yaklaşımı çok iyi. Tam bir pedagog." açıklamasını yaptı.


İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen ve Roma maçında sakatlanarak sezonu kapatan Merih Demiral'ın eksikliğinin milli takımda çok hissedileceğini savunan Halilagic, "Merih çok ilginç bir oyuncu. Birden ortaya çıktı. Eleme maçlarında muhteşemdi. Uzun boylu, mücadeleci, boyuna göre çok çevik bir isim. Aynı pozisyonda Çağlar Söyüncü de var ama Merih'in alternatifi yok. Bu da Şenol Güneş için büyük bir handikap." diyerek sözlerini tamamladı.


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Sırbistan Karadağ, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:47 
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