Beşiktaş'ın eski oyuncusu Talisca'dan transfer itirafı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın eski oyuncusu Talisca'dan transfer itirafı! - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Talisca'dan transfer itirafı!

6 saat önce

Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande formasını giyen ve zaman zaman Beşiktaş'a döneceği haberleri çıkan Anderson Talisca, transfer hakkında konuştu.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Talisca'dan transfer itirafı!, System.String[]

Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande formasını giyen ve zaman zaman Beşiktaş'a döneceği haberleri çıkan Anderson Talisca, transfer hakkında konuştu.


Çin'de mutlu olduğunu ve daha iyi para kazanmak için buraya geldiğini itiraf eden Talisca, şu sözleri kullandı;


"MANCHESTER UNITED'A GİDİYORDUM..."


Herkesin Çin'e karşı ön yargısı var ama benim yok. Buraya geldiğimde 22 yaşındaydım. Manchester United'a transfer olmak üzereydim ama teklifi görünce Çin'i seçtim. Pişman değilim.


"BU PARA AİLEME YETER"


Aile çok önemlidir, burada kazandığım para, aileme fazlasıyla yeter. Ben zorlukları seven bir insanım. Zorluklarım peşinden gidiyorum, ailem burada mutlu. Çin'in güzel bir ülke olduğunu gördüm, ben de mutluyum.


Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, Guangzhou, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:12 
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