Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı

Dusko Tosic'ten 15 Temmuz günü sürpriz paylaşım. 2016'daki hain darbe girişiminde tankın önünde fotoğraf çektiren Tosic, o kareyeri 5 yıl sonra yeniden paylaştı. Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçiren futbolcu, 15 Temmuz döneminde Beşiktaş forması giyiyordu.

BAYRAK EMOJİSİ

Türkiye'yi çok seven ve şu anda kulüpsüz olmasına rağmen hayatını İstanbul'da sürdüren Tosic, tankın önünde çektirdiği fotoğrafını Türk bayrağı emojisiyle paylaştı. Bu kare sosyal medyada çok konuşuldu.