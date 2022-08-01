BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI MANUEL FERNANDES GAZETECİYE SALDIRDI - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI MANUEL FERNANDES GAZETECİYE SALDIRDI

01.08.2022 09:01
BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI MANUEL FERNANDES GAZETECİYE SALDIRDI

BEŞİKTAŞ'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte geldiği Kuruçeşme'deki eğlence mekanı çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırdı.

BEŞİKTAŞ'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte geldiği Kuruçeşme'deki eğlence mekanı çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırdı. Fernandes'le birlikte, menejeri olduğunu söyleyen bir kişinin daha saldırısına uğrayan Gazeteci Mustafa Ağdağ, darp raporu alarak Fernandes'ten şikayetçi oldu.

İran'ın Sepahan FC takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte önceki gün geldiği Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanının çıkışında Beyaz TV muhabiri Mustafa Ağdağ'ın görüntü çektiğini fark etti. Fernandes ve menejeri olduğunu söyleyen kişi, Ağdağ'ın üzerine yürüyerek darbetti.

TAKIM KAMPTA, FERNANDES GECE KULÜBÜNDE

Takımıyla birlikte kamp yapmak için birkaç gün önce Kocaeli'ye geldiği belirtilen Fernandes'in takımdan ayrılarak kız arkadaşlarıyla birlikte Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanına geldiği öğrenildi. Yanında 3-4 kadınla mekandan çıktığı görülen Fernandes, kameraların kendisini çektiğini fark edince, Beyaz TV muhabiri Ağdağ'a saldırdı. Fernandes'in yanında bulunan ve menajeri olduğunu söyleyen kişinin Ağdağ'ın üzerine yürümesi kameralara yansıdı. İkili arasında arbede yaşandığı sırada, Ağdağ'ın üzerine yürüyen Fernandes'in de gazeteciyi yumrukladığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Saldırıya uğrayan Ağdağ, durumu hemen polise bildirdi.

DARP RAPORU ALAN AĞDAĞ ŞİKAYETÇİ OLDUSaldırıda bulunan Fernandes ve beraberindekiler olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye giden Ağdağ, darp raporu aldı. Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan Ağdağ'ın gözünde ve kolundaki darp izleri dikkat çekti.

Görüntü dökümü: Cep-Fernandes'in gazeteciye saldırmasıAktüel-Fernandes'in gece kulübünden çıkışı-Yanındakilerin kameralara tepki göstermesi-Ağdağ'a yapılan saldırı anları-Fernandes ve yanındaki bir kişinin Ağdağ'ın darbetmesi

-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

Manuel Fernandes, Beşiktaş, Beyaz Tv, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI MANUEL FERNANDES GAZETECİYE SALDIRDI - Son Dakika

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