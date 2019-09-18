Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın futbol akademi direktörü Necmettin Çelikhan oldu
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Beşiktaş'ın futbol akademi direktörü Necmettin Çelikhan oldu

1 saat önce

Beşiktaş'ta futbol akademi direktörlüğüne Necmettin Çelikhan getirildi.

Beşiktaş'ın futbol akademi direktörü Necmettin Çelikhan oldu, System.String[]

Beşiktaş'ta futbol akademi direktörlüğüne Necmettin Çelikhan getirildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Necmettin Çelikhan'ın futbol akademi direktörüne getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Necmettin Çelikhan'a görevinde başarılar dileriz." denildi.

Çelikhan, Beşiktaş, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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