Beşiktaş'ın futbol akademi direktörü Necmettin Çelikhan oldu
1 saat önce
Beşiktaş'ta futbol akademi direktörlüğüne Necmettin Çelikhan getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:50 Kaynak: AA
Beşiktaş'ta futbol akademi direktörlüğüne Necmettin Çelikhan getirildi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Necmettin Çelikhan'ın futbol akademi direktörüne getirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Necmettin Çelikhan'a görevinde başarılar dileriz." denildi.
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