Beşiktaş'ın genç futbolcuları sağlık kontrolünden geçirildi
22 dakika önce
Beşiktaş'ın genç futbolcuları Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, sağlık kontrolünden geçirildi.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:28 Kaynak: AA
'ın genç futbolcuları Rıdvan Yılmaz
, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya
, İlkay İşler, Kartal
Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, sağlık kontrolünden geçirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem
Fulya Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontrollerle tamamlandı.
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