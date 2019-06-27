Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın genç futbolcuları sağlık kontrolünden geçirildi
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Beşiktaş'ın genç futbolcuları sağlık kontrolünden geçirildi

22 dakika önce

Beşiktaş'ın genç futbolcuları Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, sağlık kontrolünden geçirildi.

Beşiktaş'ın genç futbolcuları sağlık kontrolünden geçirildi, System.String[]
Beşiktaş'ın genç futbolcuları Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, sağlık kontrolünden geçirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Fulya Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontrollerle tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:28 Kaynak: AA
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Spor
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