Beşiktaş'ın genç ismi kiralık gitti
55 dakika önce
Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ün İstanbulspor'a kiralandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:12 Kaynak: DHA
Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ün İstanbulspor'a kiralandığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2019/2020 sezon sonuna kadar İstanbulspor A.Ş.'ye kiralanmıştır."
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