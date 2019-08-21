Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın genç ismi kiralık gitti
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Beşiktaş'ın genç ismi kiralık gitti

55 dakika önce

Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ün İstanbulspor'a kiralandığını bildirdi.

Beşiktaş'ın genç ismi kiralık gitti, System.String[]

Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ün İstanbulspor'a kiralandığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2019/2020 sezon sonuna kadar İstanbulspor A.Ş.'ye kiralanmıştır."


İstanbulspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:12 Kaynak: DHA
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