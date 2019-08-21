Beşiktaş'ın genç ismi kiralık gitti

Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ün İstanbulspor'a kiralandığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2019/2020 sezon sonuna kadar İstanbulspor A.Ş.'ye kiralanmıştır."