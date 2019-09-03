Beşiktaş'ın Gerede tesisi açıldı

Beşiktaş Kulübü Gerede Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan ve siyah-beyazlı kulübün yenilediği, 80 oda, 165 yatak kapasiteli otel ile 1 antrenman sahasının yer aldığı tesisin açılışı yapıldı.

Açılış törenine Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Serkan Yazıcıoğlu, Hakan Özköse, Hüseyin Mican, teknik direktör Abdullah Avcı, yardımcı antrenör Gökhan Keskin ve davetliler katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, tesisleşme konusunda sivil toplum örgütlerine büyük görev düştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tesis, spor camiamıza, gençlerimize, yarınlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Çalışan, emek veren herkese de şükranlarımı ifade ediyorum. Ülke olarak son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kararlarıyla pek çok alanda açılımlar gerçekleştirdik, devrim niteliğinde birçok başarıya imza attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği önem, kendisinin spordan gelen bir lider olması büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Stadyumlarımızla, salonlarımızla, açık ve kapalı kortlarımızla ülkemiz tesis açısından dört dörtlük bir envantere sahip. Bundan sonraki süreçte de tesislerimizi insanlarımızla daha çok doldurarak, spor yapan toplum olma yolunda hızla ilerleyeceğiz. Bu vesileyle süreci sporda başarıyla taçlandırarak götüreceğiz. Gerek kulüplerimize, gerek federasyonlarımıza, gerekse en önemli iş ortağımız yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Gerede bu manada şanslı bir ilçe. Mustafa (Allar) başkanımızın gayretine ve çalışkanlığına hayranız. Kazandırdığımız tesisler, Gerede'yi spor turizminde önemli bir destinasyon yapacak. Buna yürekten inanıyorum."

Spor turizmine önem verdiklerini aktaran Kasapoğlu, "Spor turizmi çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Spor turizmini 11. Kalkınma Planı'na dahil ettik. Bu bölge çok ciddi zenginliklere sahip. Yerel yönetimlerimizle, federasyonlarımızla, spor kulüplerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vereceğiz ve bakanlık olarak tüm imkanlarımızı sarf edeceğiz. Hem buradan yıldız sporcular çıkaracağız hem de dünyanın yıldızlarını ülkemizde misafir edeceğiz. Hem konukseverliğimizle hem de kaliteli tesislerimizle hizmet edeceğiz. Ülkemizin yarınları adına katma değer üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Sporu tabana yaymanın en önemli gayelerinden olduğunu vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor yapan toplumlar zihnen ve bedenen daha sağlıklı oluyor. Tüm toplumumuzu spor yapmaya davet ediyorum. Tesislerimiz 7/24 açık. Tesislerimizi vatandaşlarımızla, halkımızla daha anlamlı buluyoruz. Tesislerimizi yapalım ve vatandaşlarımız gece gündüz kullansın, eskitsin. Biz bu tesisleri yeniden inşa ederiz. Tesislerimizi kullanmamamız hiçbir anlam ifade etmiyor. Tüm tesislerimizi vatandaşlarımızın kullanmasını istirham ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Bakan Kasapoğlu, hayata geçirdikleri projelerden bahsederek, "Bakanlık olarak 7'den 70'e herkesi spora teşvik etmenin yanı sıra, yetenekli gençlerimizi yarınlara daha güçlü hazırlamak için yetenek taraması projesini başlattık. 1 milyon 200 bin gencimizin yetenek taramasını gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte yetenek taraması konusunu çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Ülkemizdeki yetenekleri keşfedeceğiz ve onlarla elit sporcu havuzumuzda ilgileneceğiz. Ailelerimizin, eğitim camiamızın duyarlı olduğunu biliyorum. Onları bu duyarlılığı devam ettirmeye davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

Tesisleşmeye ve altyapıya önem verdiklerini dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu gördüğümüz tesiste bir iş birliğini, dayanışmayı ve sinerjiyi gözlemliyoruz. Bu sinerjiye her zaman ihtiyacımız var. Bir ve beraber olursak hiçbir engel bizim karşımızda duramaz. Bu tür iş birliklerini ülkemizin dört bir yanında görmek istiyoruz. Bu tesis, Beşiktaş Kulübünün öncülüğünde yapılıyor. Tesisleşmeye ve altyapıya verdiğimiz önemi biliyorsunuz. Bu vesileyle Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı merhum Süleyman Seba'yı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kendisinin başlattığı tesisleşme, ülkemiz için önmeli bir basamağı oluşturuyor. Bundan sonraki süreçte bakanlığımızın tüm imkanları halkımız için. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle el ele vereceğiz. Ülkemizi daha güçlü yarınlara emanet etmek için çalışacağız. Bu tesisimizin, Gerede'ye, Bolu'ya, ülkemize, spor camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Vali Ümit: "Beşiktaş'ın böyle bir tesisi yapması bizleri mutlu etmiştir"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, illerinin spor turizmi için ideal bir coğrafi yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Beşiktaş'ın Bolu'da tesis açmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ümit, "Bolu, doğası, temiz havası, rakımı, tarihi ve kültürel yapısıyla tabiatın kalbi sıfatını kazanmış çok güzide bir ilimiz. Bu güzel ilimizde ülkemizin güzide kulüplerinden Beşiktaş'ın böylesine önemli bir tesisi yapması bizleri son derece mutlu etmiştir. Tesisin ilimize, ülkemiz sporuna ve Beşiktaş Kulübüne hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Spor turizminin Bolu için önemli bir gelecek taşıdığına inandıklarını aktaran Vali Ümit, "Beşiktaş markasının Gerede'de olmasının da bu konuya ivme kazandıracağına inanıyoruz. Spor turizminin dünya çapında büyük ekonomisi var. Bu yatırımla ilimizde yeni tesislerin açılacağına, spor turizmi açısından Bolu'nun önümüzdeki yıllarda ülkemizin ve bölgemizin gözbebeği haline geleceğine gönülden inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbol takımlarının yaz kampı için Avrupa'ya gittiğini hatırlatan Ahmet Ümit, şöyle konuştu:

"Son yıllarda tesisleşme atağıyla spor turizminin geliştiğini görüyoruz. Spor takımlarının büyük çoğunluğu Avusturya ve Almanya gibi ülkelerde kamp yapıyor. Tesisleşmenin önemi bu noktada ortaya çıkıyor. İlimizde futbol kulüpleri için ideal iklim bulunmaktadır. Bu iklimde yapılacak kamplar en az Almanya ve Avusturya'daki kadar verimli olacaktır. Bunun farkına varan yerli ve yabancı 200 civarında futbol takımı her yıl ilimizde kamp yapmakta ve memnuniyetle buradan ayrılmakta. Önümüzdeki yıllarda bu sayıların artacağı konusunda hiçbir tereddütümüz bulunmamaktadır. Beşiktaş'ın ilimize kazandırdığı bu tesis, spor turizmi açısından bir ilk ama son olmayacak. Bolu, spor kulüplerinin hep gözdesi olacaktır."

Orman: "Çok güzel bir tesise imza attık"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, çok güzel bir tesisi hizmete açtıklarını kaydetti.

Türk takımlarının kamp için Avrupa'ya gitmemesi gerektiğini aktaran Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir tesise imza attık. Bunun için mutluyum. Değerli bakanım, Türkiye'de futbolda önemli işler yaparken, sizin önderliğinizde bir işi daha halletmemiz lazım. Yaz kampı için yurt dışına döviz gönderme işini çözmemiz lazım. Bu bölge de bu iş için en ideal yer. Dünyanın cennet noktalarından biri. Kış kampları Antalya'da çok güzel çözülüyor. Dünyanın her tarafından Antalya'da 1000'in üzerinde takım kamp yapıyor. Yaz kamplarının da burada yapılmasının ülkemiz ve tanıtımımız açısından çok büyük faydaları olacağını düşünüyorum. Bu işe destek verirseniz, bizim de kulüp olarak her şeyi yapacağımızdan emin olabilirsiniz."

Bolu'da yeni bir tesis daha kurmayı planladıklarını belirten Fikret Orman, "İşin ilk yatırımını yaptık. Kayak merkezlerinin orada 35 bin metrekarelik bir alanımız var. Allah orayı da açmayı nasip etsin. Önümüzdeki sezon kampımızı burada yapacağız. Sadece futbol takımımız değil, diğer basketbol, voleybol ve hentbol takımlarımız da buraya gelecektir. İlçede yüzme havuzları ve basketbol salonları var. Onlardan da istifade edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile beraberindekiler kamp otelini ve antrenman sahasını gezdi.

Bakan Kasapoğlu ayrıca, Gerede merkezinde yer alan spor tesislerinde incelemede bulundu.