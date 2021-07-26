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Beşiktaş'ın gizli kahramanı Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu - Son Dakika

Beşiktaş'ın gizli kahramanı Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu

26.07.2021 15:17
Beşiktaş'ın gizli kahramanı Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu, System.String[]

Geçen sezon çifte kupa zaferi yaşayan Beşiktaş'ta başarının arka planında yer alan bir isim var. Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi Gürsoy Yalçın. Siyah-Beyazlılar'da resmi olarak scouting antrenörü olarak çalışan Gürsoy Yalçın'ın, futbolcu transferinde ve taktik analizde Beşiktaş'a büyük katkısı var. Sergen Yalçın, son olarak kardeşine Ghezzal'ın yerine düşündüğü Monaco'nun futbolcusu Pierto Pellegri'yi izlettirdi. Futbol bilgisine güvenilen Gürsoy Yalçın, Pellegri için olumlu rapor verdi.

Kara Kartal'da transferlerin ve başarıların perde arkasında gizlenen isim Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi Gürsoy Yalçın. Medyada pek fazla görünmeyi sevmeyen Gürsoy Yalçın, ağabeyi Sergen'in adeta eli kolu. Yalçın, takım analizinde ve transferlerde erkek kardeşin çok faydalanıyor. Taktik bilgisi üst düzey olan Gürsoy Yalçın, şu anda resmi olarak Beşiktaş'ta scout ekibinin başında.

Sergen'in gizli kahramanı olan erkek kardeşi Gürsoy Yalçın, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu

GHEZZAL'IN ALTERNATİFİNİ BULDU

Fotospor'un haberine göre Gürsoy Yalçın son olarak Monaco'nun 20 yaşındaki İtalyan futbolcusu Pietro Pellegri'yi izledi.

Sergen'in gizli kahramanı olan erkek kardeşi Gürsoy Yalçın, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu

Sergen Yalçın'ın merak ettiği futbolcu hakkında kardeş Gürsoy Yalçın, oldukça olumlu bir rapor yazdı. Ghezzal'ın alternatifi olarak düşünülen Pietro, 21 milyon euroya transfer olduğu Monaco'da beklentileri karşılayamadı. Kara Kartal, Ghezzal'ı alsa bile Pietro için bir girişim yapacak.

Beşiktaş'ın gizli kahramanı Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu

Sergen Yalçın, Kara Kartal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın gizli kahramanı Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu - Son Dakika Spor


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