Beşiktaş'ın göbeğinde akıl almaz olay! Annesiyle tartışıp ortalığı birbirine kattı, müdahale eden polisin silahını almaya kalkıştı - Son Dakika

Dün 16.15 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde alkollü Emrah K. annesi ve ablası ile kaldırımda tartışmaya başladı. Devriye gezen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olayı görünce müdahale etti.

POLİSİN SİLAHINI ALMAK İSTEDİ

Polisler Emrah K. yı sakinleştirmek istedi ancak direnen Emrah K. polis memurunun silahını almaya çalıştı. Bölgeye Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Çevreye hakaretler eden eden ve polise zorluk çıkartan şahıs, uzun uğraşlar sonunda gözaltına alındı.

ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

O anlarda şahsın annesi baygınlık geçirerek yere çöktü. Görüntü alan bir gazeteciye de saldıran şahıs polis arabasına zorla götürülürken şahıs gazeteciye tekme attı.

23 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Polis arabasına bindirilen şahıs gözaltına alınarak Beşiktaş Polis Merkezi'ne götürüldü. Emrah K. nın uyuşturucu ve benzeri suçlardan 23 adet kaydı olduğu öğrenildi.