İstanbul Beşiktaş'ta önceki akşam kaydedilen görüntülerde kimliği belirlenemeyen çift, çevredekilere aldırış etmeden otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
Yağmur altında aracın üzerinde ilişkiye giren çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin "Otele gidin evinize gidin" sözlerine de "Sanane lan" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.
Son Dakika › 3. Sayfa › Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar - Son Dakika