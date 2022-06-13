Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar - Son Dakika
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Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar

13.06.2022 11:03

İstanbul Beşiktaş'ta sağanak yağmurun altında çevredekileri umursamayan çift, otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdi. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen o anlarda bir kişinin "Otele gidin evinize gidin" sözlerine kızan çift, "Sanane lan" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Beşiktaş'ta önceki akşam kaydedilen görüntülerde kimliği belirlenemeyen çift, çevredekilere aldırış etmeden otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

"OTELE GİDİN" DİYENLERE TEPKİ GÖSTERDİLER

Yağmur altında aracın üzerinde ilişkiye giren çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin "Otele gidin evinize gidin" sözlerine de "Sanane lan" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.

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İstanbul Beşiktaş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar - Son Dakika


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