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Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim - Son Dakika

Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim

19.08.2021 18:39
Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim, System.String[]

Beşiktaş'ın yeni transfer Mich Batshuayi, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş taraftarından övgüyle bahsederken Sergen Yalçın'la ilgili görüşlerini de dile getirdi. Belçikalı golcü, "Sergen Yalçın ile konuştum, burada olmamdan dolayı mutlu. İleride daha çok konuşacağım, bu akşam idmandan sonra kendisinin Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Transferlere son sürat devam eden Beşiktaş son olarak dünyaca ünlü golcü Mich Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Belçikalı forvet takımın yaptığı antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Hedefinin cumartesi günü oynanacak Gaziantep maçında gol atmak olduğunu belirten Batshuayi, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yle eşleşmek istediğini söyledi.

Michy Batshuayi'nin açıklamalarından satır başları:

"İLK HEDEFİM CUMARTESİ GÜNÜ GOL ATIP GALİBİYETİ GETİRMEK"

"Nkoudou bana Beşiktaş'tan bahsetmişti. Ben de geçen sezonun maçlarını izledim. Heyecan verici bir sezon olacağını düşünüyorum. İlk hedefim cumartesi günü gol atıp galibiyeti getirmek. Birçok büyük takımda oynadım. Beşiktaş da bu kulüpler kadar büyük benim için. Yakın zamandaki hedefim cumartesi günü gol atmak. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye karşı oynamak isterim.

"SERGEN YALÇIN BURADA OLMAMDAN DOLAYI MUTLU"

Sergen Yalçın ile konuştum, burada olmamdan dolayı mutlu. İleride daha çok konuşacağım, bu akşam idmandan sonra kendisinin Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim"

Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim

Sergen Yalçın, Cumartesi, Beşiktaş, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim - Son Dakika Spor


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