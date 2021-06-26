Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, Diego Costa'nın transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlıların imza attırmak için tüm şartları zorladığı yıldız futbolcu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Brezilya basınına konuşan Costa transferi için acele etmeyeceğini ve gelen teklifleri iyi değerlendireceğini belirtirken, "Önümüzdeki haftalarda hangi takıma gideceğimi size açıklayacağım" dedi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın gündemindeki Diego Costa: Önümüzdeki haftalarda hangi takıma gideceğimi size açıklayacağım - Son Dakika Spor