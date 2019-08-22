Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın gündemindeki Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi
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Beşiktaş'ın gündemindeki Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi

26 dakika önce

Beşiktaş'ın transfer etmeyi planladığı Fransız oyuncu Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın gündemindeki Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi, System.String[]

Beşiktaş'ın transfer etmeyi planladığı Fransız oyuncu Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Kulübü Futbol Direktörü Ali Naibi ile İstanbul'a gelen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, sağlık kontrolünün ardından 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

N'Koudou, geçen sezon Tottenham formasıyla fazla şans bulamadı. Fransız oyuncu, Premier Lig'de sadece bir maçta görev alabildi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:48 Kaynak: AA
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