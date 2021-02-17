Beşiktaş'ın gündemindeki Marko Livaja, AEK ile yollarını ayırdı
17.02.2021 21:53
Sezon başı Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Hırvat forvet Marko Livaja, Yunan ekibi AEK ile anlaşamayınca serbest kaldı.
Beşiktaş'ın eski gözdesi Hırvat golcü Marko Livaja, Yunan ekibi AEK ile yollarını ayırdı.
27 yaşındaki forvetin Yunan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonu bitiyordu ancak iki taraf bir türlü anlaşamayınca AEK Livaja'yı serbest bıraktı. Bu sezon toplam 25 maça çıkan Hırvat forvet 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
Dinamo Zagreb altyapısından yetişen, Hajduk Split, Inter, Genoa, Atalanta, Las Palmas ve Rubin Kazan gibi köklü kulüplerde oynayan Livaja'nın bonservis bedeli yaklaşık 2 milyon euroydu. Oyuncu şu an serbest ve istediği takımla sözleşme imzalayabilir.
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