Beşiktaş'ın, Hatayspor kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika

Beşiktaş'ın, Hatayspor kamp kadrosu açıklandı

09.01.2021 13:30
Beşiktaş'ın, Hatayspor kamp kadrosu açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in, 18. haftasında deplasmanda yarın Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in, 18. haftasında deplasmanda yarın Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Rizespor maçında sakatlanan Mensah, kadroya alınmadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın tarafından belirlenen Hatayspor maç kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Ersin, Utku, Rosier, Montero, Nskala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan, Atiba, Necip, Dorukhan, Kartal Yılmaz, N'Koudou, Güven Yalçın, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Atakan."

Siyah-beyazlılarda, sakatlığı süren Mensah, Gökhan Töre ve Adem Ljajic kadroya dahil edilmedi.

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın, Hatayspor kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor


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